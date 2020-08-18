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18.08.2020 - 05:04 | | AA

Son dakika... 6.7'lik deprem bir can aldı

Gelen son dakika haberine göre; Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Filipinler'de meydana gelen sarsıntı, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Son dakika... 6.7'lik deprem bir can aldı

Filipinler'in Bicol bölgesinde meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Masbate'de görevli yetkililerden Rino Revalo yerel medyaya yaptığı açıklamada, depremde en az 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını, birçok bina, yol ve köprünün hasar gördüğünü belirtti. Revalo, Masbate'de emekli bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Depremin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyleyen Revalo, halka zarar gören yapılara dönmemeleri çağrısı yaptı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Adalar ülkesi Filipinler, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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