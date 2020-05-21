21.05.2020 - 15:47 | | AA
Son dakika | Filistin BAE'nin yardım malzemelerini reddetti
Gelen son dakika haberine göre Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin COVID-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini reddetti.
Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin COVID-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini reddetti.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Öte yandan törene videokonferans yöntemiyle Japonya Başbakanı Abe de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde, "Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, konumu ve imkanları ile İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık." dedi.