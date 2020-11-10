Son dakika... Filistin başmüzakerecisi Saeb Erekat koronavirüsten öldü

Filistin Yönetimi'nin başmüzakerecisi Saeb Erekat, Kudüs'teki bir İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybetti.

Ekim ayı başında koronavirüs testi pozitif çıkan 65 yaşındaki Erekat, 18 Ekim Pazar günü durumunun kötüleşmesi üzerine Hadassah Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ve solunum cihazına bağlanmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Erekat'ın Eriha'daki evinde sedyeyle bir İsrail ambulansına bindirildiğini söylemişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Erekat'ın 2017'de akciğer nakli ameliyatı geçirdiği için acil tedaviye ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. FKÖ'den yapılan açıklamada, "Dr. Erekat, Covid-19'a yakalandıktan sonra, kronik sağlık sorunları olduğu solunum güçlüğü çekmeye başladı. Sağlık durumu hastanede tedaviyi gerektiriyor" denilmişti.

İlki 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından biri olan Saeb Erekat, İsraille yapılan barış görüşmelerinde yıllar boyunca Filistin tarafının başmüzakereciliğini yapmıştı.