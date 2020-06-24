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24.06.2020 - 19:25 | | AA

Son dakika... Filistin'den İsrail'e ilhak tehdidi!

Gelen son dakika haberine göre; Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'i, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Son dakika... Filistin'den İsrail'e ilhak tehdidi!

 

Maliki, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma İsrail'i ilhak planlarından vazgeçmesi konusunda yaptırımlar dahil ''etkili önlemler'' alması çağrısı yaptı.

İlhakın suç olduğunu ve İsrail-Filistin ilişkilerini geri dönüşü olmayan bir yola sokacağını belirten Maliki, ''İsrail'in, ilhakın derhal sonuçları olacağını bilmesi gerek.'' dedi.

Maliki, ülkelere Filistin'i tanımaları çağrısı da yaparak, ''Her ülke çok geç olmadan rotayı değiştirme, İsrail işgalini durdurma ve iki devletli çözümü kurtarmaya yardımcı olacak güce sahip.'' diye konuştu.

Üst geçitte intihara kalkıştı, para verilince indiKocaeli’nin İzmit ilçesinde üst geçide çıkarak intihara kalkışan vatandaş nedeni ile trafiğe kapatılan D-100 Karayolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. 1 buçuk saat süren çabanın ardından vatandaşın ikna edilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.
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