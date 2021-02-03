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03.02.2021 - 15:00 |

Son dakika: Film çekiminde patlama! Çok sayıda yaralı

Salı günü Los Angeles'ın kuzeyindeki tepelerdeki bir çekim alanının yakınında meydana gelen patlama meydana geldi. Son dakika haberine göre datlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Son dakika: Film çekiminde patlama! Çok sayıda yaralı

Los Angeles İlçe İtfaiye Teşkilatı sözcüsü ve Tabur Şefi Roland Sprewell, CNN International'a yaptığı açıklamada, patlamada üç kişinin ciddi yanıklara maruz kaldığını ve çevredeki hastanlere kaldırıldırklarını bildirdi. Sprewell, durumu ciddi olmayan bir kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini açıkladı.

Los Angeles İlçe İtfaiye Müfettişi Henry Narvaez'in CNN'e yaptığı açıklamaya göre, 911'e ilk çağrı Salı günü saat 16.45 civarında geldi. Santa Clarita'da patlamanın meydana geldiği ve sanayi merkezi olarak tanımlanan bölgede, genellikle film çekimleri gerçekleştiği açıklandı.

Bir dönümlük arazideki çalılar kısa sürede tutuşunca yangın patlak verdi, ancak 120 itfaiye eri ve su atan iki helikopter tarafından söndürüldü.

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