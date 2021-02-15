Son dakika: Fransa çalkalanıyor... Ensest skandalını anlatan kitap ülkeyi salladı!

Her şey, yeni yıl başlarken Fransa'nın prestijli Le Monde gazetesinde yayınlanan kitap alıntılarındaki iddialarla başladı.

Kitabın yazarı, 45 yaşındaki avukat Camille Kouchner, "Olan biteni dile getirmeyerek ben de enseste katılmış oldum" ifadelerini kullandı.

Kouchner, üvey babası olan önde gelen Fransız entelektüel Olivier Duhamel'i, ikiz kardeşini 14 yaşından itibaren taciz etmekle suçluyor.

Yayınlanmasından bir aydan fazla bir süre sonra, Kouchner'ın "La familia grande" yani "Büyük Aile" adlı kitabı Fransa'yı sallamaya devam ediyor.

ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN ÇOCUKLARI





İkizler, eski Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'ın çocukları. Üvey babaları Duhamel, Avrupa Parlamentosunun eski bir Sosyalist üyesi ve aynı zamanda Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan Sciences Po'nun yönetim kuruluna da başkanlık eden tanınmış bir siyasi uzman.

Duhamel, suçlamaların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra 4 Ocak'ta Twitter'da "Kişisel saldırılara maruz kaldığım ve çalıştığım kurumları korumaya çalıştığım için görevlerimi sonlandırıyorum." diye yazarak görevinden istifa etti.

Sciences Po yönetim kurulunu bırakmasının yanı sıra bir entelektüel kulüp ve bir siyaset bilimi yayınındaki görevlerini de bıraktı. Duhamel, bu açıklama sonrasında hem tweet'i hem de Twitter hesabını sildi.

SORUŞTURMA AÇILDI





5 Ocak'ta Paris Savcılığı, zaman aşımına uğramış olmasına rağmen, Duhamel hakkında "15 yaşındaki bir çocuk üzerinde yetkiye sahip bir kişinin tecavüz ve cinsel saldırısı" nedeniyle soruşturma açtığını duyurdu.

CNN, yorumlar için Duhamel'in avukatına ulaştı ancak bir yanıt almadı. Siyaset bilimci istifasından bu yana herhangi bir açıklama yapmadı.

Avukatı Jacqueline Laffont tarafından ilk önce AFP haber ajansına gönderilen ve ardından da CNN tarafından öğrenilen açıklamaya göre, Duhamel'in üvey oğlu Camille Kouchner'ın ikiz kardeşi de, geçen ay Duhamel hakkında şikayette bulundu.

İSTİFA DEPREMİ

Duhamel davasının yankıları aile çevresinin çok ötesinde hissediliyor. Sciences Po yöneticisi Frederic Mion, üniversitenin web sitesinde yayınlanan profesör ve öğrencilere hitaben yazdığı bir mektupta, Salı günü istifa ettiğini açıkladı.

Üniversite, beş Fransız başbakan ve şu anki lideri Emmanuel Macron da dahil olmak üzere beş Fransız cumhurbaşkanını yetiştiren Fransa'nın en seçkin okullarından biri olma özelliği taşıyor.

Geçtiğimiz ay Mion, Duhamel aleyhindeki iddialardan 2018'in başlarında haberdar edildiğini kabul ettikten sonra öğrenci gruplarından istifa etmesi yönünde baskı altındaydı.

Mion, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bir gün önce Le Monde gazetesinde yayınlanan bir makaleye, başlangıçta inkar etmesine rağmen iddiaları bildiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Bir hafta içinde domino etkisiyle başka isimler de istifa etti. Filozof Alain Finkielkraut, üvey oğlunun "ergen" olduğu iddiasıyla, Duhamel'e yönelik iddiaların çok da ciddi olmadığını söylediğinde, düzenli televizyon programına katılımına son verildi.

Duhamel'in arkadaşı eski adalet bakanı Elisabeth Guigou ise iddiaların ciddiyeti konusunda fikri olmadığını ifade ederek, pedofili ve ensest olaylarını araştıran komisyon başkanlığından istifa etti.

Yine Duhamel'in arkadaşlarından Île-de-France valisi Marc Guillaume, Siyaset Bilimleri Vakfı'ndaki (FNSP) yöneticilik görevinden ayrıldı.

MACRON DA TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

İki hafta içinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tartışmalara dahil oldu; ensest ve çocuk tacizi sorununa ilişkin suskunluğu bozanların cesaretini öven bir konuşma yaparak ilgili yasaların değişmesini istedi.

Duhamel skandalı, ülkenin elit kesiminin ötesinde, sosyal medyada #MetooInceste hashtag'i altında yüzlerce kurbanın ortaya çıkmasıyla Fransa'da ensest konusunda ulusal bir hesaplaşma başlattı.

TWITTER ÇALKALANIYOR

Fransızlar, ebeveynlerin ve aile üyelerinin onlara yaşattığı üzücü hikayeleri; bu travmanın ve beraberindeki utanç ve tecrit duygusunun yetişkin yaşamlarında nasıl kalıcı hale geldiğini paylaşmak için Twitter'ı kullandı.

#MeTooIncest'in öncülerinden olan feminist düşünür ve aktivist Caroline De Haas, CNN'e yaptığı açıklamada, "Ensestin siyasi, kolektif bir mesele olduğunu göstermek istedik." ifadesini kullandı.

Fransız avukatlar da hikayelerini paylaşmak için öne çıkan kurbanların sayısında artış olduğunu aktardı. Çocuk koruma avukatı Marie Grimaud Salı günü Fransa Inter radyosuna açıklama yaparak "Son üç haftada konuşma, bir avukatla görüşme, şikayette bulunma ihtiyacını fark eden kadınlardan çok sayıda telefon aldık" dedi.

Grimaud, kurbanların yanı sıra, pek çok kişinin de "tehlikede olabileceğine inandıkları" bir erkek veya küçük kız adına ofisi ile iletişime geçtiğini söyledi.