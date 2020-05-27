Son dakika... Fransa corona virüs tedavisinde kullanÄ±lan 'Hidroksiklorokin' ilacÄ±nÄ± yasakladÄ±!
Gelen son dakika haberine gÃ¶re, Fransa, corona virÃ¼s (COVID-19) hastalarÄ±nÄ±n tedavisinde kullanÄ±lan 'Hidroksiklorokin' kullanÄ±mÄ±nÄ± yasakladÄ±.Â
Fransa, corona virÃ¼s (COVID-19) hastalarÄ±nÄ±n tedavisinde kullanÄ±lan 'Hidroksiklorokin' kullanÄ±mÄ±nÄ± yasakladÄ±.Â
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, Covid-19 tedavisinde kullanÄ±lan hidroksiklorokin adlÄ± ilacÄ±n, klinik denemelerini gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle "geÃ§ici olarak" durdurduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
DSÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ Tedros Adhanom Ghebreyesus, "GÃ¼venlik verileri gÃ¼venlik gÃ¶zlem kurulu tarafÄ±ndan gÃ¶zden geÃ§irilene dek hidroksiklorokin denemeleri geÃ§ici olarak durduruldu. Deneyin diÄŸer unsurlarÄ± devam ediyor" demiÅŸti.
GeÃ§en Cuma gÃ¼nÃ¼ Lancet tÄ±p dergisinde yayÄ±mlanan bir araÅŸtÄ±rmada, hidroksiklorokin ilacÄ±nÄ±n Covid-19 tedavisinde bir yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±, aksine hastalarÄ±n Ã¶lÃ¼m ihtimalini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sonucuna varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.