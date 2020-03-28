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28.03.2020 - 21:33 | | AA

Son dakika | Fransa'da corona virüs kabusu sürüyor! Ölü sayısı 2 bin 314'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.

Son dakika | Fransa'da corona virüs kabusu sürüyor! Ölü sayısı 2 bin 314'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 611 artışla 37 bin 575'e ulaştı.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 4 bin 273'e çıktı. Tedavi edilerek hastalığı atlatan kişi sayısı 6 bin 624 oldu.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 319 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi.

Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

İstanbul'da corona virüs tedbirleriİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Vali Yerlikaya bir açıklama daha yaparak, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
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