MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 24 bin 760 oldu
ABONE OL
02.05.2020 - 21:38 | | AA

Son dakika: Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 24 bin 760 oldu

Fransa'da, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 760'a çıktı.

Son dakika: Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 24 bin 760 oldu

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1530 artışla 201 bin 667'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 827'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 827 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 24 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 381 artarak 50 bin 562'ye çıktı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 166 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 15 bin 487'e, bakımevlerinde ise 9 bin 273'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 24 bin 760 oldu.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı.

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

 

Esenyurt'ta yolda çökme İstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok acı olay! Henüz 12 yaşında: Ağabeyiyle dereyi geçmeye çalışırken...

Çok acı olay! Henüz 12 yaşında: Ağabeyiyle dereyi geçmeye çalışırken...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Kafası korkuluğa sıkıştı! İtfaiye ekipleri yardımına koştu

Kafası korkuluğa sıkıştı! İtfaiye ekipleri yardımına koştu

Sıradaki Haber