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06.05.2020 - 21:04 | | AA

Son dakika... Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 25 bin 809 oldu

Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 278 artarak 25 bin 809'a yükseldi.

Son dakika... Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 25 bin 809 oldu

Ayrıntılar geliyor...

2 ay sonra yoğun bakımdan çıktıKara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan ve 2 aydır tedavi edilen dahiliye uzmanı Dr. Elçin Umur yoğun bakımdan çıktı. Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.
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