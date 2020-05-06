06.05.2020 - 21:04 | | AA
Son dakika... Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 25 bin 809 oldu
Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 278 artarak 25 bin 809'a yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
2 ay sonra yoğun bakımdan çıktıKara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan ve 2 aydır tedavi edilen dahiliye uzmanı Dr. Elçin Umur yoğun bakımdan çıktı. Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.