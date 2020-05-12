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12.05.2020 - 20:36 | | AA

Son dakika... Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 26 bin 991 oldu

Son dakika haberine göre; Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak 26 bin 991'e yükseldi.

Son dakika... Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 26 bin 991 oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 478 artışla 213 bin 662'ye ulaştı. 

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 542'si yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 595 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 34 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 1118 artarak 57 bin 785'e ulaştı. 

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 348 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 3'e, bakımevlerinde ise 9 bin 988'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 991'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış yaşandı.

Fransız ordusunda vaka sayısı 1771'e yükseldi

Öte yandan, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Senato'da yaptığı açıklamada, orduda Kovid-19'a yakalananların sayısının 1771'e çıktığını belirtti.

İstanbul'da damat dehşetiİstanbul Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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