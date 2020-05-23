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23.05.2020 - 20:38 | | AA

Son dakika | Fransa'da corona'dan vefat edenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi

Son dakika haberine göre, Fransa'da covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 28 bin 332'ye yükseldi

Son dakika | Fransa'da corona'dan vefat edenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor. Akar "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki operasyonlarında 13 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu
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