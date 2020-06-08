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08.06.2020 - 21:24 | | AA

Son dakika... Fransa'da ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre; Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 209'a çıktı.

Son dakika... Fransa'da ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi

 

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 211 artışla 191 bin 593'ü buldu.

Kovid-19 nedeniyle 1024'ü yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 315 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 61 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı ise 245 artarak 71 bin 62'ye yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 209'a ulaştı.

MSB duyurdu: Gençlerimizi güvenli şekilde birliklerine ulaştırıyoruzMilli Savunma Bakanlığı (MSB), "Vatani görevini yapmak için bulundukları illerden yola çıkan gençler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında otogar, havalimanı ve tren garlarından alınarak görev yapacakları kışlalara ulaştırılmaktadır." açıklamasını yaptı.
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