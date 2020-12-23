Son dakika: Fransa'da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Uluslararası haber ajanslarının aktardığına göre, Fransa'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 jandarma hayatını kaybederken bir jandarma da yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, Puy de Dome yakınlarında gerçekleşen saldırıda polislerin öldüğünü doğruladı. Resmi açıklamaya göre, jandarmaların yaşları 21, 37 ve 45.

Bir aile içi şiddet ihbarına giden jandarmaya 48 yaşındaki bir erkek tarafından ateş açıldı. Olayda 3 jandarma yaşamını yitirirken, 4 polis ise yaralandı. İçişleri Bakanlığı, saldırının arkasında ne olduğunun bulunması için operasyonun sürdüğünü duyurdu.

Güvenlik kaynakları, adamın ateşe verdiği evin tamamen yandığını, eşinin ise jandarmalar tarafından kurtarıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın ölü bulunduğunu duyurdu.

Ölen jandarmaların ailelerine başsağlığı dileyen Bakan, olay yerine hareket ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aile içi şiddete müdahale ederek bir kadının hayatını kurtarırken yaşamını yitiren ve yaralanan jandarmaların acısını tüm Fransa halkının paylaştığını ifade etti.