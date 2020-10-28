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28.10.2020 - 22:38 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınının kontrolden çıkmak üzere olduğunu söyleyerek yurt genelinde30 Ekim itibariyle tekrar tecrit uygulamasına dönüleceğini duyurdu.

Son dakika... Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Yeni önlemler ülkenin bahar ayında salgının zirve yaptığı dönemde yürürlüğe soktuğu 8 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatıyor. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki tecritten farklı olarak okulların çoğunun açık kalacağını söyledi. 

Ülkede Salı günü 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle Nisan ayından bu yana görülen en yüksek ölüm orana kayda geçmişti.

Fransa, 35 binin üstünde can kaybıyla dünyada en yüksek ölüm oranı olan ülkeler arasında 7. sırada.

İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.
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