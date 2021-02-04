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04.02.2021 - 19:17 | | AA

Son dakika: Fransa'daki yangın faciasında 4'ü Türk 6 kişi ölmüştü! Cezası belli oldu

Gelen son dakika haberine göre; Fransa'nın Mulhouse kentinde 2017'de 4'ü Türk, 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının tutuklu sanığına 25 yıl hapis cezası verildi.

Son dakika: Fransa'daki yangın faciasında 4'ü Türk 6 kişi ölmüştü! Cezası belli oldu

Colmar Ağır Ceza Mahkemesi, Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde 1 Ekim 2017'de bir binada çıkan ve Ertunç ve Aksu ailelerine mensup 4 kişi ve iki Cezayir asıllının yaşamını yitirdiği yangının sanığı hakkındaki kararı verdi.

Mahkeme, kundaklama suçu işlediğine hükmettiği Fransız sanık Aurelien Roellinger'i 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Türk ailelerin avukatlığını üstlenen Gülcan Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roellinger'in tehlikeli ve suçlu biri olduğunu söyledi.

Ailelerin mahkemenin verdiği karardan memnun olduğunu belirten Yasin, "Hayatını kaybedenler geri gelmeyecek ancak adalet yerini buldu." dedi.

Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde Ertunç ve Aksu ailelerinin kaldığı bina, 1 Ekim 2017'de Roellinger tarafından kundaklanmıştı.

Yangında ağır yaralanan Oğuzhan Aksu, 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybetmişti.

İsmail Ertunç ise eşini ve kızını kaybetmiş, yaralanan oğlu Eyüp Ertunç'un da gözünde kalıcı hasar oluşmuştu.

Yangından hemen sonra yakalanan Roellinger'in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

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