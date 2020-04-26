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26.04.2020 - 16:42 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Girit Adası açıklarında deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında deprem meydana geldiği bildirildi.

Son dakika... Girit Adası açıklarında deprem! Büyüklüğü...

Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. TSİ 16.23'te meydana gelen depremin, yerin 13.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken Türkiye'deİsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla saat 13.30 itibarıyla Türkiye'ye geldi. Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken de, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.
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