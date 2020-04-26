Son dakika... Girit Adası açıklarında deprem! Büyüklüğü...

Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. TSİ 16.23'te meydana gelen depremin, yerin 13.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.