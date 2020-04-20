Son dakika... Gövde gösterisi pahalıya patladı! Rusya'da 15 bin asker karantinaya alındı

2 milyon 400 bini aşkın insana bulaşan corona virüs, bugüne kadar yeryüzünde 165 bin kişinin ölümüne yol açtı. Dünyayı titreten salgına ilişkin tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

16.55 : Portekiz’in başkenti Lizbon’da sığınmacılara ev sahipliği yapan misafirhanede kalan 180 kişiden 138’inde corona virüs tespit edildi. Sığınmacıların karantina altına alındığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre misafirhanede Mısır, Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı ülkelerinden giden genç sığınmacılar barınıyor.

Portekiz’de hükümet, belgesi olmayan sığınmacılara sağlık hizmetine erişim sağlayabilmeleri için Portekiz vatandaşları ile aynı hakları tanıma kararı almıştı. Corona virüs salgını nedeniyle Portekiz’de 19 Mart’ta ilan edilen Olağanüstü Hal, 2 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

16.20 : Rusya, zafer günü yürüyüşü için prova yaparken sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri belirlenen binlerce askeri karantina altına aldı.

Savunma Bakanlığı, 15 bin kadar oldukları tahmin edilen askerlerin kışlalarına geri gönderileceklerini ve buralarda iki hafta boyunca karantinada tutulacaklarını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, askerlerde virüs tespit edilip edilmediği belirtilmedi.





Rusya lideri Vladimir Putin, daha önce corona virüs salgını nedeniyle 9 Mayıs'ta Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılması planlanan yürüyüşü iptal etmişti.

Bu yıl, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında aldığı zaferin 75. yıldönümü kutlanacaktı ve gösteriler daha önce hiç ertelenmemişti.

15.55 : Dünya üzerinde nüfusa oranla en fazla ölümün gerçekleştiği Belçika'da, 168 Covid-19 hastası daha yaşamını yitirdi.

Can kaybının 5 bin 828'e yükseldiği ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 1478 artarak 39 bin 983'e ulaştı.

15.10 : Hollanda'da corona virüs vakaları 750 artışla 33 bin 405'e yükseldi. Son 24 saatte 67 Covid-19 hastası daha öldü, can kayıpları 3 bin 751 oldu.

15.00 : Güney Galler Üniversitesi, yarım saat içinde sonuç veren bir corona virüs testi geliştirildiğini açıkladı. Testin ne ölçüde doğru sonular verdiği hala değerlendiriliyor ancak yerel Ulusal Sağlık Hizmeti NHS yönetimi, ilk işaretlerin umut vaat ettiğini söyledi.

İngiltere'de ülke genenlinde, hızla sonuç veren corona virüs testleri geliştiriliyor. Örneğin Norwich Araştırma Parkı'ndaki uzmanlar, Güney Galler Üniversitesi'ndekien benzer yöntemle, daha hızlı sonuç veren bir test üzerinde çalışıyor.

Exeter Üniversitesi de mevcut enfeksiyonu tespit edebilen ve daha önce enfeksiyon geçirilip, geçirilmediğini bulan bir antikor testi geliştirdi. Bu testin hala değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi. Testin, Londra'daki St Thomas Hastanesi'nde denendiği ve başarılı olduğu takdirde, beş dakika içinde sonuç verebileceği belirtildi.





İSPANYA AB'DEN 1,5 TRİLYON EUROLUK PAKET İSTEYECEK

14.45 : İspanya hükümetinin, corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin yararlanması amacıyla Avrupa Birliği’nin 1,5 trilyon euro tutarında bir fon oluşturması önerisinde bulunmayı planladığı bildirildi.

Reuters haber ajansının, İspanyol El Pais gazetesinin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Pedro Sanchez’in bu öneriyi Perşembe günkü AB zirvesinde gündeme getireceği ifade ediliyor.

İspanya, fonun AB bütçesi ile desteklenmesini ve vadesi belirtilmeyen borç şeklinde finanse edilmesini öneriyor.

Buna göre, Avrupa Komisyonu borçlanan taraf olarak görülecek ve AB bütçesi borç garantisi sağlamış olacak.

Daha önce yapılan bir ortak borçlanma önerisi Almanya ve Hollanda tarafından reddedilmişti.

İspanya’nın önerisi ise AB’nin bütçe ve yönetimden sorumlu komisyonu başkanı Johannes Hahn tarafından yapılan öneriye daha yakın görülüyor.





PUTİN: ZİRVE HENÜZ GÖRÜLMEDİ

14.35 : Rusya lideri Vladimir Putin, salgının hızını yavaşlatmayı başardıklarını ancak henüz zirvenin görülmediğini açıkladı.

Bugün haftalar sonra ilk kez vaka sayısında düşüş görülen ülkede konuşan Putin, "Uzmanların söylediklerine göre salgının tepe noktası henüz ileride ve en yüksek yeni bulaş sayısının tespit edildiği plato adı verilen geçiş sürecinin süresini azaltmak için her şeyi yapmalıyız" dedi.

Corona virüsün dünyanın en büyük ülkesinin 85 bölgesinin hepsinde görüldüğünü belirten Rusya lideri, şu ifadeleri kullandı: "Maalesef salgın yayılmaya devam ediyor. Ekonomiyi tamamen durdurmanın imkansız olduğunu ancak istihdama ve vatandaşların gelirlerine yönelik olumsuz etkinin en aza indirgenmesi gerektiğini anlayarak, son derece dikkatli hareket edeceğiz. Tüm bu konular şu anda insanları son derece tedirgin ediyor."

14.30 : Çekya'da düğünlerin küçük gruplar halinde yapılmasına izin verilecek. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, gelin ve damadın yüz maskesi takması gerekmediğini ancak davetliler için maske zorunluluğu olduğunu dile getirdi.

Yapılan açıklamada, nikah törenlerine evlenecek çift, nikahı kıyacak papaz veya nikah memuru ve bir sicil memuru dahil en fazla on kişinin katılabileceği kaydedildi.

Çekya'da bugünden itibaren zanaatkârların dükkanları, otomobil galerileri ve pazar yerleri yeniden açıldı. Pazarlarda hijyen kuralları uygulanacak ve sınırlı sayıda kişinin aynı anda alışveriş yapmasına izin verilecek.

Hükümet haftaya 200 metrekareye kadar olan dükkanların yeniden açılmasını planlıyor. Ülkede Pazartesi sabahı itibarıyla 6 bin 787 kişide virüs mevcut. Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar 188 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.





13.35 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kabinedeki arkadaşlarına, sokağa çıkma kısıtlamalarını çok erken bir vakitte kaldırmanın, ikinci bir corona virüs salgınına neden olabileceğinden kaygılı olduğunu söylediği belirtildi.

Johnson'ın Cuma günü, yardımcısı Dominic Raab ile görüştüğü belirtildi. Johnson'ın Raab ve video konferansla katılan diğer yetkililere, önceliğinin ikinci bir salgın dalgasını önlemek olduğunu söylediği kaydedildi.

BBC Siyaset Editörü Yardımcısı Norman Smith, hükümet üyelerinin şu anda temkinli açıkamalar yaptığını ve Johnson'ın krizi tersine çevirmenin üç ay alabileceğini söylediği açıklamalarına göndermede bulunarak, sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmekten değil, çeşitli değişikliklerden bahsettiklerini söylüyor.

Smith, gevşemenin Haziran ayını bulabileceğini, ayrıca ikinci bir sokağa çıkma kısıtlaması getirmenin sağlığa olduğu kadar, ekonomiye etkilerinin de hesaba katıldığını belirtiyor.

12.50 : İran'da corona virüs salgınındaki günlük ölümler 100'ün altında seyrediyor.

Tahran yönetimi, 91 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 5 bin 209'a yükseldiğini duyurdu.

İlk kez 19 Şubat'ta corona virüse rastlanan İran'daki vakalar ise 1294 artışla 83 bin 505 oldu.





İSPANYA 22 MART'TAN BU YANA İLK KEZ 400'ÜN ALTINI GÖRDÜ

12.05 : İspanya'da dün 28 gün sonra en düşük seviyeye inen corona virüs ölümleri bugün daha da azaldı. İspanya'da bir günde 399 ölüm kayıtlara geçti ve can kaybı 20 bin 852 oldu.

Avrupa ülkesindeki vakalar ise 195 bin 944'ten 200 bin 210'a çıktı.

10.55 : Corona virüs vakalarında bir önceki gün 6 bin vakayla rekor kıran Rusya'da, son 24 saatte pozitif sonuç veren testlerin sayısı 4 bin 268'e düştü.

Böylece, salgının merkez üssü başkent Moskova olan ülkedeki vakalar 47 bin 121 oldu.

Rusya'daki can kayıpları ise 44 artışla 405'e yükseldi.

10.00 : Bugüne kadar corona virüse yakalanan 1440 kişinin kayıtlara geçtiği Yeni Zelanda'da, sokağa çıkma yasağı ve OHAL beş gün daha uzatıldı.

Başbakan Jacinda Ardern, sınırlamaların 27 Nisan Pazartesi gününe kadar süreceğini belirterek "Çok az ülkenin yapabildiği şeyleri yaptık, yıkım dalgasını durdurduk. Yayılma oranımız kişi başına 0,48, yurt dışında bu oran 2,5" dedi.

Yeni Zelanda, 25 Mart'ta radikal tedbirler uygulamaya başlamıştı. 27 Nisan'dan itibaren iş yerlerinin kısıtlamalara uygun olarak açılması, insanların semtlerinde dolaşabilmesi, okulların kısmen açılması, evden çalışma, düğün ve cenazelere 10 kişinin katılımına izin verilmesi gibi daha esnek kurallar hayata geçecek.

Okyanusya ülkesinde 12 Covid-19 hastası yaşamını yitirdi.



OLİMPİYATLAR 2021'DE DE ZOR GÖRÜNÜYOR

09.25 : Japonya'daki Kobe Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Kentaro Iwata, Tokyo'da yapılacak olan Yaz Olimpiyatları'nın 2021 yılında da düzenlenemeyebileceğini söyledi.

Japonya, Covid-19 salgının giderek yayılmasına rağmen Olimpiyatları erteleme çağrılarına uzun bir süre direnmişti. Ancak bazı ülke takımlarının Olimpiyatlara katılmayacaklarını açıklamalarının ardından Japonya da erteleme kararı almıştı.

Iwata gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Olimpiyatların düzenlenebilmesi için iki koşulun yerine gelmesi gerekiyor: Salgının Japonya'da kontrol altına alınması ve salgının dünyanın geri kalanında kontrol alına alınmış olması. Japonya, önümüzdeki yıl hastalığı kontrol altına alabileceğini düşünüyor olabilir. Keşke alabilsek ancak dünyanın geri kalanı için bu durum söz konusu olmayabilir. Bu nedenle Olimpiyat Oyunları'nın önümüzdeki yıl da düzenlenmesi konusunda karamsarım."

08.45 : Corona virüs salgınının halihazırda Avrupa'daki merkez üssü olan İngiltere'de, Covid-19 teşhisi konulan 80 Kıbrıslı Türk yaşamını yitirdi.

Acı haberi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Facebook hesabından verdi. Özersay, "Salgın sonucu Birleşik Krallık’ta bugüne kadar 80 vatandaşımızı kaybettik. Aralarında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de yer aldığı onca güzel insan..." mesajını paylaştı.





CORONA VİRÜSE KARŞI BİTKİSEL İLAÇ: COVID ORGANICS!

05.30 : Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da corona virüse karşı geliştirilen bitkisel ilaç bugün resmen tanıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, devlet televizyonunda Covid Organics adı verilen ilacın testleri geçtiğini söyledi. Rajoelina'nın verdiği bilgiye göre, ilacın muhteviyatını 'pelin otu' olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere birçok şifalı otun karışımı.

Madagaskar lideri, ilacın seri üretimine hemen başlayacaklarını, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan artemisianın tıp dünyasında uzun zamandır bilindiğini aktardı.

Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı'nda tedavide kullanılan artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor. Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

04.35 : Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ABD'den sınır dışı edilen 50 göçmende corona virüse rastlandığı açıklandı.

Guatemala lideri Alejandro Giammattei, Covid-19'a yakalananlardan 14'ünün Orta Amerika ülkelerinin vatandaşları olduğunu söyledi.





ÇİN'DE ÜST ÜSTE İKİ GÜN CAN KAYBI YOK

03.30 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de ikinci gün üst üste ölüm gerçekleşmedi.

Pekin yönetimi, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkan 12 vakadan sekizinin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildiriyor.

03.10 : Meksika'daki vakalar 764 artışla 8 bin 261'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, bir günde gerçekleşen 36 ölümle toplam can kaybı da 686 oldu.

02.45 : Afrika kıtası ülkelerinden Senegal, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Togo'da maske takmak zorunlu hale getirildi.

Senegal'deki düzenleme, tüm kamu ve özel iş yerleri, market ve pazarlar ile toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bugünden itibaren ev dışında her yerde maske takılacak.

Togo'da ise sağlık çalışanlarının maske kullanması kural haline getirildi.

Afrika Kıtası'nda Güney Afrika, Kamerun, Nijer, Nijerya, Burkina Faso, Gabon dahil çok sayıda ülkede maske takmak zorunlu.





TRUMP CEBİNDEN ÇIKARIP GÖSTERDİ: KULAK ÇUBUĞU!

02.00 : Günlük basın toplantılarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, test kitlerinin yeterli olmadığı eleştirilerine kendi mizacını yansıtan bir karışılık verdi. Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı. Kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğunu söyledi.

ABD halihazırda dünya üzerindeki corona virüs vakalarının yaklaşık üçte birinin görüldüğü ülke, 761 bin test pozitif sonuç vermiş durumda.

Aşırı sağcı ABD lideri Trump, birkaç gün önce tartıştığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun basın toplantısında federal hükümet ve kendisinden övgüyle bahsettiği bölümleri de Beyaz Saray'daki açıklamaları sırasında gösterdi.

Trump yönetimi ile eyalet valileri arasında karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda yaşanan tartışmalarda gerilim tırmanıyor.

Valilerden kısıtlamaları kaldırmaları için yol haritalarını belirlemelerini isteyen ABD lideri, üç aşamalı bir 'normale dönüş' programı önermişti.

Ancak Pazar günü düzenlenen telekonferansta ise birçok vali Trump'ın yardımcısı Mike Pence'e test sayısı kayda değer ölçüde artırılmadığı sürece kısıtlamaları kaldırma planlarını hayata geçirmenin olanaksız olduğunu söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam, Pence'in 'eyaletlerin elinde fazlasıyla test kiti var' iddiasına "Hayal dünyasında yaşıyorlar" yanıtını verdi.

Northam, "Testlerin artırılması için savaşıyoruz. İster inanın ister inanmayın ama elimizde yeteri kadar test çubuğu dahi yok. Ulusal düzeyde ihtiyacımız olan her şeye sahip oluğumuzu söyleyip yerel yönetim seviyesinde hiçbir şey yapmamak tam bir sorumsuzluk örneği" diye konuştu.

New York Times gazetesine konuşan Harvard Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanları, kısıtlamaların kalkabilmesi için ABD yönetiminin gelecek ay içerisinde mevcut test kapasitesini üç katına çıkarması gerektiğini ifade etmişti. ABD'de günde ortalama 146 bin test yapılıyor.

ABD'deki salgının merkez üssü olan New York'ta yeni vaka sayılarının artış hızı yavaşlasa da, Maryland, Virginia ve Washington DC'de vakaların artışı devam ediyor. Boston ve Chicago'da da vaka ve ölü sayılarının hızla artmaya başladığı uyarıları yapılıyor.





CNN'e konuşan Cumhuriyetçi Maryland valisi Larry Hogan ise "Yönetim test sayısını artırmaya çalışıyor. Özel laboratuvarlar konusunda bir takım adımlar atıyorlar. Ancak kalkıp da 'Valilerin bol miktarda test kapasitesi var, testleri yapmaya odaklanmalılar' demek bir anlamda bizim işimizi yapmadığımızı ima etmek olur ki bu doğru değil" diye konuştu.

Ohio, Texas ve Florida gibi bazı eyaletler, 1 Mayıs itibarıyla ekonomilerini kısmen de olsa açmaya başlayacaklarını ilan etmiş durumdalar.

Beyaz Saray'ın önerdiği takvime göre eyaletler 14 gün boyunca yeni vaka sayılarında düşüş gözlemlediklerinde ekonomik aktiviteyi kademeli olarak açmaya başlayabilecek. Ancak buna rağmen Başkan Trump Cuma günü paylaştığı Twitter mesajlarında Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinin 'özgürleştirilmesi' çağrısı yaptı. Söz konusu üç eyaletin valisi de Demokrat.

01.45 : Güney Afrika ülkelerinden Malavi'nin başkenti Blantyre'de görev yapan doktorlar, koruyucu araç gereç bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı.

Başkent Blantyre'deki Devlet Hastanesi Direktörü Samson Mdolo, eldiven, maske ve temiz su bulunmadığını aktarıyor.

17 corona virüs vakası belirleyen Malavi'de iki can kaybı var.

00.25 : Türklerin en kalabalık yaşadığı ülke Almanya'da corona virüs kurbanlarının sayısı artıyor.

Almanya'da bir günde sekiz Türk daha yaşamını yitirdi ve salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 87 oldu.





NETANYAHU'YA SOSYAL MESAFELİ PROTESTO

00.00 : İsrail'in Tel Aviv kentinde 2 bini aşkın protestocu Rabin Meydanı'nda toplandı ve sosyal mesafeyi koruyarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.

Göstericiler corona virüs salgını nedeniyle istihbarat servislerine halkın cep telefonlarını takibe alma yetkisi tanıyan Netanyahu hülkümetinin, bireysel hakları ihlâl ettiğini söylüyor.

Gösteri öncesinde İsrail emniyeti Rabin Meydanı'nda yerlere işaretler koyarak göstericilerin durabilecekleri yerleri belirledi. Protestoya katılanlara da maske takma zorunluluğu getirildi.

'Siyah Bayrak' olarak adlandırılan göstericiler, hükümetin corona günlerinde çıkardığı yasaları protesto ediyor. Protesto gösterisinde Netanyahu'nun şu anki koalisyon ortağı Benny Ganz ile birkaç hafta öncesine kadar Mavi ve Beyaz İttifakı'nda birlikte hareket eden Yeş Atid lideri Yair Lapid de konuştu ve şunları söyledi:

"Demokrasiler 21. yüzyılda böyle ölüyor. Parlamentolar tanklarla basıldığı için ölmüyorlar. İçten içe ölüyorlar. Netanyahu demokrasi ilkesinin solcu bir söylem olarak algılanmasını istiyor. Hakkında dava açılan birisi polis müdürünü, başsavcıyı, davasına bakacak hakimleri atayamaz. Bunlar Netanyahu'nun istek listesi."