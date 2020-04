Son dakika... Gözler Rusya'ya çevrildi! Corona virüs patlaması...

Dünyada corona virüs vakaları 1 milyon 925 bini geçti, can kaybı bugün 120 bini aştı. Yeryüzüne modern zamanlardaki en büyük kabusu yaşatan salgına ilişkin tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz...





12.14 İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya çıktı.

RUSYA'DA HER GÜN YENİ REKOR

10.30 : Uzun süre ciddi bir vaka bildirmeyen Rusya'da son bir haftada adeta patlama yaşanıyor.

Rusya'da son 24 saatte 2 bin 774 test pozitif çıktı, yeni rekor kırıldı. Böylece corona virüse yakalananların sayısı 21 bin 102 oldu. Son bir günde 22 ölüm gerçekleşti ve can kaybı 170'e ulaştı.

Dün 2 bin 558 pozitif test bildiren Rusya'da, geçen hafta neredeyse her gün artış kaydedilen vakalarda Cuma günü kısmi bir düşüş görülmüş, Cumartesi günü ise 2 bin 186 pozitif test kayıtlara geçmişti.

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesindeki corona virüs salgınının giderek kötüye gittiğini söyledi. Putin, karantina önlemleri kapsamında ordu birliklerinin de görev alabileceğini aktardı.

Rusya'da 1 milyon 400 bini aşkın Covid-19 testi yapıldığı bildiriliyor.

254 laboratuvarda test sonuçlarının alındığı ülkede, 18 özel klinik 20 ila 30 dolar arasında Covid-19 testi gerçekleştiriyor.







NEW YORK'TA CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

10.00 : Dünyadaki vakaların dörtte birinden fazlasının görüldüğü ABD'de 587 bin insanın corona virüse yakalandığı bildiriliyor. ABD kısa sürede can kaybı sıralamasında da tepeye tırmandı, 23 bin 644 ölüm kayıtlara geçti.

ABD'de son 24 saatte 1535 ölüm gerçekleşti, 26 bin 641 vaka belirlendi.

Salgının merkez üssü New York'ta 195 bin test pozitif sonuç verdi, can kaybı 10 bini aştı.

09.40 : Afrikalıların corona virüs yaydığı söylentisi nedeniyle Çin'in Guangzhou kentindeki McDonald's şubelerinden birine siyahların girişine izin verilmemesi üzerine fast food devinin Çin yönetimi özür diledi.

Şirket, şubenin Pazar günü yarım gün kapatılarak çalışanlara 'çeşitlilik ve kapsama' konulu eğitim verildiğini duyurdu.

Guangzhou'da büyük bir Afrikalı nüfus olduğu ve bunların ayrımcılığa maruz kaldığı ifade ediliyor.

Eyalet yönetimi, sabaha karşı yaptığı açıklamada 111 Afrikalı'ya uygulanan testlerin pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

Çin dışişleri bakanlığından bir sözcü Pazartesi günü bir açıklama yaparak Çin'in tüm yabancılara eşit davrandığını belirtti, ancak sözcü, yetkililerin yeni önlemler alacağını da ekledi.





DSÖ: MASKE YENİ GERÇEKLİK, ALIŞIN

08.35 : Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 özel temsilcisi Dr. David Nabarro, corona virüs salgınının ardından dünyada yüz maskesinin norm haline geleceğini, insanların 'yeni gerçekliğe' alışması gerekeceğini ifade etti.

BBC Radio 4'un Today programına konuşan Dr. Nabarro, "Bir şekilde yüzün korunması, en azından insanlara güvence vermek için, eminim norm haline gelecek. Ama maske taktıktan sonra istediğinizi yapacağınızı da sanmayın" dedi.

Corona virüs salgınında maske, özellikle sağlık çalışanlarının korunması bakımından önemli bir koruyucu ekipman olarak görülüyor. Ancak DSÖ, sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamada sorun çıkabileceği kaygısıyla bu maskelerin halk arasında yaygın kullanımını tavsiye etmiyor.

Dünya çapında maske sıkıntısı yaşandığını kabul eden Dr. Nabarro, sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Nabarro, salgın nedeniyle insanların yaşam tarzının da değişmesi gerekeceğini belirterek "Zira bu virüs ortadan kalkmayacak, ayrıca virüse yakalanan insanların bağışıklık geliştirip tekrar yakalanmayacağını da bilmiyoruz" diye konuştu.

Nabarro şöyle devam etti:

"Ne zaman aşıya sahip olacağımızı da bilmiyoruz. Bu yüzden ‘toplumları koruyun’ diyoruz. Evet, maske takmamız gerekecek. Evet, daha fazla fiziksel mesafe uygulamak gerekecek. Evet, dezavantajlı kesimleri korumamız lazım. Ama en önemlisi, bulaşımı nasıl kesintiye uğratacağımızı hepimizin öğrenmesi gerekiyor."

07.25 : Endonezya ulusal afet ilan etti. Vaka sayısının 4 bin 557'ye yükseldiği Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesinde, 399 hasta yaşamını yitirdi.

Başkent Cakarta ve diğer kentlerde ise, geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar uygulanıyor.





05.50 : Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), corona virüs salgını nedeniyle ertelenen kızamık aşısı kampanyalarının 117 milyon çocuğu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

UNICEF, 24 ülkede kızamık aşısı kampanyalarının ertelendiğini bildiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü verileri, kızamık vakaları son yıllarda arttı ve 2018'de önlenebilecekken çoğu çocuk ve bebek 140 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

03.20 : Covid-19'un dünyaya yayıldığı Çin'de son 24 saatte 89 yeni vaka belirlendi, can kaybı yok.

Çin'de dün ortaya çıkan 108 vaka, son altı haftanın en yüksek rakamıydı.

Bugün pozitif sonuç veren testlerin 86'sı yurt dışı, üçü yurt içi kaynaklı.

Çin ana karasında corona virüe yakalananların toplam sayısı 82 bin 249. Bugüne kadar 3 bin 341 can kaybı var.

00.25 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Alman Bild gazetesine konuşan Pompeo'ya Çin'in küresel corona virüs hasarından sorumlu olup olmayacağı soruldu.

ABD Dışişleri Bakanı, ''Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda Amerikan ve sonra küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız ancak suçlama zamanı gelecek. Wuhan şehrinde ortaya çıkan virüs yeterince hızlı bildirilmedi. Çin hükümeti, Çin Komünist Partisi bu bilgiyi zamanında vermedi. Bu çok esef verici" dedi.





00.00 : Corona virüs salgınının kasıp kavurduğu ABD'de, Başkan Donald Trump'ın insanların en çok güvendiği isim olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıkları Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci’yi görevden alma sinyali deprem etkisi yarattı.

Dr. Fauci'nin CNN televizyonuna verdiği röportajda, "Önlemler daha erken alınsaydı daha fazla hayat kurtulabilirdi" demesine çok öfkelenen Trump, 'Fauci’yi Kov' hashtag’li bir Twitter mesajını kendi hesabı üzerinden paylaştı.

Akşam saatlerinde ise Beyaz Saray resmi açıklama yapmak zorunda kaldı, Trump'ın danışmanı Fauci'yi kovmayacağını duyurdu: ''Medyada dolaşan bu laflar saçmalık, Başkan Trump Dr. Fauci’yi görevden almıyor. Dr. Fauci, Trump’ın hep güvendiği bir danışmanı oldu ve öyle de olmayı sürdürüyor."

Günlük basın toplantısında ise Trump'a elbette beklendiği gibi Dr. Fauci soruldu. ABD lideri basın toplantısının hemen başında kürsüye danışmanı Anthony Fauci’yi çağırdı ve "O harika bir insan, görevden alma gibi bir niyetim yok" mesajını verdi.

Paylaştığı Twitter mesajını savunan Trump, "Herkesin bir görüşü vardır, bu da bir kişinin görüşü. Tartışma iyi bir şeydir, kötü değildir. Hiç kimse bu 'tweet’e çok takılmadı" ifadesini kullandı.

Basın toplantısına ABD Başkanı Trump'ın ışıkları söndürtüp, kendisinin krizi ele alınışını öven bir video göstermesi damga vurdu. Birkaç dakika süren videoda, ABD medyasındaki Trump'ın salgına karşı harekete geçmekte neredeyse 6 hafta geç kaldığını söyleyen haberlere karşı koymak amacıyla, bazı haber videoları art arda gösterildi.





Videoda yer verilen bir New York Times Muhabiri, Twitter'da yaptığı açıklamada sözlerinin bağlamından kopartıldığını söyledi.

New York Times gazetesinin hafta sonunda Trump'ın salgına karşı yavaş kaldığını belirten haberine öfkelenen ABD lideri, 'tamamen sahte haber' diyerek sert tepki gösterdi: "Böyle yanlış haberler yazılması çok üzücü, harika bir iş çıkaran bu insanlara haksızlık."

Trump bir soru üzerine, video klibin Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino ve dairedeki bir grup kişi tarafından hazırlandığını bildirdi. Trump, neden böyle bir videoyu yayınlamaya ihtiyaç duyduğu sorusunu da, "Çünkü çok sayıda sahte haberle karşılaşıyoruz" diye yanıtladı.

Amerika'nın en prestijli gazeteleri, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana medya ile kavga eden ABD lideri Trump'ın bir hafta içinde söylediği yalanları birçok kez listelemişti.

Beyaz Saray'daki basın toplantısındabir diğer gündem, ekonomideki çarkların ne zaman dönmeye başlayacağıydı. Trump, eyalet ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmede valilerin mi federal hükümetin mi son sözü söyleyeceği tartışmalarına yeniden değinerek, bu konuda "Son yetki ABD Başkanı’na aittir, kararı ABD Başkanı verir" dedi.