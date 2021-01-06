Son dakika... Günlük can kaybı rekoru! 15 bin 270 kişi koronadan hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüste son 24 saat içerisinde can kaybı rekoru kırıldı. Gelen son dakika bilgisine göre; dünya genelinde son bir günde içerisinde 15 bin 270 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'DE GÜNDE ORTALAMA BİN 190 KİŞİ

ABD’de ilk Covid-19 bağlantılı ölümün yaşandığı 29 Şubat’tan bugüne kadar geçen yaklaşık 307 günde de ortalama her gün bin 190 civarında kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı ayrıca Hindistan'da 10 milyon 373 bini, Brezilya'da 7 milyon 756 bini ve Rusya'da 3 milyon 284 bini aştı.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI İLK KEZ 60 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başlarken ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.