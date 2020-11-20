Son dakika... Gürcistan'da rehine krizi!

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te el bombalı saldırgan, finans kurumuna girerek içeridekileri rehin aldı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Gürcistan İçişleri Bakanlığı, silahlı saldırganın başkent Tiflis'teki finans kurumuna girdiğini ve olay yerinde geniş güvenlik önemlerinin alındığı ifade etti.

Bakanlık, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gürcistan Devriye Polisi Müdürü Vaja Siradze ise basına yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki finans kurumuna girerek 9 kişiyi rehin aldığını söyledi.

Elinde el bombası olan saldırgan sosyal medyadan yayınladığı canlı yayınla rehineleri tehdit etti.9 kişiyi rehin alan saldırganın ne talep ettiği ise açıklanmadı.

EKİM AYINDA DA REHİNE KRİZİ YAŞANMIŞTI

Gürcistan'da 21 Ekim'de banka soymak amacıyla 19 kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan, 500 bin dolar para istemişti.