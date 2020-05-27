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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: ABD, Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı
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27.05.2020 - 20:45 | | AA

Son dakika haberi: ABD, Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki doğal gaz sahası yakınlarına alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı.

Son dakika haberi: ABD, Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı

 

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de petrol sahalarında varlık gösteren ABD ordusu, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilindeki Koniko doğal gaz sahası yakınlarına alçak irtifa hava savunma füze sistemi kurdu.

Kaynaklar, ABD güçlerinin ilerleyen günlerde de Ömer petrol sahası yakınlarına benzer sistemi kurmayı planladığını kaydetti.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de Patriot hava savunma sistemlerinin olmadığını belirterek, bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

ABD'nin sevkiyatları sürüyor

Diğer taraftan ABD güçleri Deyrizor'daki üs ve askeri noktalarına sevkiyatlarını sürdürüyor. ABD, geçen ay içerisinde petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu YPG/PKK işgalindeki bölgelere yüzlerce tırlık silah, mühimmat ve lojistik malzemeleri ile takviyeler yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD ordusu Suriye'nin kuzey hattından çekilerek Haseke, Rakka ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarına yoğunlaşmıştı.

YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri 11 üs ve askeri noktada toplanmış durumda.

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