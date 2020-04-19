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19.04.2020 - 22:42 | | AA

Son dakika haberi... ABD'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

Gelen son dakika haberi göre; ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti.

Son dakika haberi... ABD'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 742 bin 442'e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 585'e çıktı.

ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. New York ise ABD'de salgının merkez üssü olmaya devam ediyor.

ABD'yi sırasıyla İspanya, İtalya ve Fransa izliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve New York Valisi Andrew Cuomo, salgında ''pik noktasına'' ulaşıldığı, vaka ve ölü sayılarında düşüşün başladığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, salgının ''pik noktasına ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini'' belirtirken, New York Valisi Cuomo ise bugün salgında plato dönemine girildiğini, sayıların düşmeye başladığını söylemişti.

Tarihi yelkenli İstanbul Boğazı'ndan geçtiDünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi İstanbul Boğazından geçti. Dünya turuna çıkan 94 yaşındaki gemi Rusya'nın Novorossiysk Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.
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