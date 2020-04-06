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06.04.2020 - 20:53 | | AA

Son dakika haberi... ABD'de corona virüsten ölenleri sayısı 10 bini geçti

Son dakika haberi... ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini geçti.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 10 bin 335 oldu.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 347 bini buldu.

ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.

ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor.

ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.

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