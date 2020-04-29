Son dakika haberi: Canlı blog | Corona kabusu sürüyor! Ölü sayısındaki artış...

Yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

19:24: Çin’in başkenti Pekin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Yasak Saray Müzesi, sosyal mesafe şartıyla tekrar açılacak.

19.08: İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.

19.04: İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

18. 17: Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kovid-19 test sayısının arttırılacağı bildirildi.

18.11: ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, virüs ile mücadelenin ülkenin kaderini belirleyeceğini vurguladı.



18.00: Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki kanalizasyon sisteminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genetik materyaline rastlandı.



17.00: ABD'de Covid-19 bir günde 3 bin 112 can aldı.



16.40: İngiltere ve Birleşik Krallık'taki corona virüs ölümleri bir günde 601 daha arttı. Böylece, hastanelerde gerçekleşen can kayıpları 22 bin 279'u buldu. Ancak İngiliz yetkililer, evlerinde yaşamnı yitirenlerin de ekleneceği gerçek rakamları açıklamaya hazırlanıyor.

16.30: Corona virüs salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, günler sonra yeni vaka tespit edildi.

Güney Novakşot eyaletinde 68 yaşındaki Moritanyalı kadına yapılan test pozitif çıktı. Böylece 9 Nisan'dan bu yana ilk yeni Covid-19 vakası rapor edilmiş oldu.

Moritanya'da daha önce yedi vaka tespit edilmiş, bunlardan biri yaşamını yitirmişti.

Moritanya, salgının Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biriydi.