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23.04.2020 - 18:31 | | AA / DHA / İHA

Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüs dünyaya diz çöktürüyor! 2 Milyon 679 bin kişi...

Gelen son dakika haberlerine göre dünya üzerinde kayıtlara geçmiş olarak corona virüs taşıyan insan sayısı 2 milyon 670 bini aştı. 180 binin üzerinde kişi yaşamını yitirirken, 731 bini aşkın kişi sağlığına kavuştu.

Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüs dünyaya diz çöktürüyor! 2 Milyon 679 bin kişi...

Corona virüse dair dünyadan korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Öte yandan aşı çalışmalarında da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Corona virüs haberlerini anbean aktarıyoruz.

19.16: Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 bin kişi gözaltına alındı.

19.15: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi.

17:28: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martın ortasında eğitime ara verilen Uruguay'da kırsaldaki okulların yarısından fazlası eğitim vermeye başladı.

17.17: İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.


Komşu seranın arazisine kenevir diken görevli tutuklandıAntalya’nın Manavgat ilçesinde, bir seranın kenarındaki boş araziye dikili 149 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirleri diktiği belirlenen komşu serada çalışan bekçi M.E. tutuklandı.
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