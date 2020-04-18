Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste dünyada yaşanan son gelişmeler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen tüm dünyaya yayılan corona virüs, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tedbirleri günden güne sıkılaştıran ülkeler olduğu gibi, vaka sayısının azalma eğiliminde olduğu ülkeler de var. Yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

19.04: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.

18.47: ABD'de bazı eyaletler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanırken uzmanlar, yapılan test sayısının 3 katına çıkarılmadan tedbirlerin gevşetilmemesini önerdi.



17.05: ABD'de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya yükseldi.

16.08: Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 888 corona virüs hastası daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 15 bin 464'e yükseldi.