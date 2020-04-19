Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüsten son durum! Dünyada neler oluyor?
Gelen son dakika haberine göre; dünya genelinde 2 milyon 360 bini aşkın kişi corona virüs taşıyor. 160 binin üstünde kişi hayatını kaybederken, 606 bin kişi sağlığına kavuştu.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktığı düşünülen ve tüm dünyaya yayılan corona virüste gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünyadan son durumu anbean aktarıyoruz.
18.59: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a yükseldi.
18.57: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi.
18.49: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 97'ye yükseldi. Katar'da vaka sayısı 5 bin 448, Bahreyn'de ise 1873 oldu.
18.38: Singapur ve Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 bin 500'ü geçerken Tayland'da son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.
18.04: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 7'ye yükseldi. Filistin ve Doğu Kudüs'te vaka sayısı 431, Lübnan'da ise 673 oldu.
17.05: Dünya üzerinde en çok can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de 2 bin 9 ölüm daha gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 95'e yükseldi.
16.25: İngiltere'de can kaybı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60 oldu.
14.55: Hollanda'da bir günde 83 Covid-19 hastası daha yaşamını yitirdi, ölü sayısı 3 bin 684'e ulaştı. Corona virüs vakaları ise 1066 artışla 32 bin 655'i buldu.
14.40: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya kutlamaları çerçevesinde yaptığı açıklamada, corona virüsle mücadelenin kontrol altında yürütüldüğünü duyurdu.