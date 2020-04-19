Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüsten son durum! Dünyada neler oluyor?

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktığı düşünülen ve tüm dünyaya yayılan corona virüste gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünyadan son durumu anbean aktarıyoruz.



18.59: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a yükseldi.

18.57: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi.



18.49: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 97'ye yükseldi. Katar'da vaka sayısı 5 bin 448, Bahreyn'de ise 1873 oldu.



18.38: Singapur ve Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 bin 500'ü geçerken Tayland'da son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

18.04: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 7'ye yükseldi. Filistin ve Doğu Kudüs'te vaka sayısı 431, Lübnan'da ise 673 oldu.

17.05: Dünya üzerinde en çok can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de 2 bin 9 ölüm daha gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 95'e yükseldi.

16.25: İngiltere'de can kaybı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60 oldu.

14.55: Hollanda'da bir günde 83 Covid-19 hastası daha yaşamını yitirdi, ölü sayısı 3 bin 684'e ulaştı. Corona virüs vakaları ise 1066 artışla 32 bin 655'i buldu.

14.40: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya kutlamaları çerçevesinde yaptığı açıklamada, corona virüsle mücadelenin kontrol altında yürütüldüğünü duyurdu.