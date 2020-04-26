Son dakika haberi... Canlı blog | Dünyada corona virüse dair yaşanan son gelişmeler

Corona virüse dair son gelişmeleri anbean sizin için aktarıyoruz.



19.18: ABD'nin Teksas eyaletinde bir belediye başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verdiği "Evde kalın" emrini manikürcüye giderek kendisi ihlal etti.

19.00: Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.

18.30: Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 300 kişilik grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamuya açık yerlerde 4'den fazla kişinin bir arada bulunması yasağına rağmen bir alışveriş merkezinde gösteri düzenledi.

18.14: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 160'a, Suudi Arabistan'da 139'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 76'ya, Kuveyt'te 20'ye yükselirken, Katar, Umman, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayısı arttı.



18.06: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.

17.40: Katar Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla son 24 saatte corona virüs hasta sayısının 929 kişi artarak toplamda 10 bin 287 olduğunu açıkladı. Vaka sayısının yükselmesine rağmen bugüne kadar sadece 10 kişi virüsten hayatını kaybetti.

17.00: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.

16.35: Birleşik Krallık'ta bu ayki en düşün can kaybı yaşandı ve 368 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.