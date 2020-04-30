Son dakika haberi: CanlÄ± blog | Åžimdi de o Ã¼lkenin baÅŸbakanÄ± corona virÃ¼se yakalandÄ±

YaÅŸanan geliÅŸmeleri anbean aktarÄ±yoruz.

04.17: BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gine Bissau'da BaÅŸbakan Nuno Gomes Nabiam ve hÃ¼kÃ¼met kabinesinden 3 kiÅŸinin yeni tip koranavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



02.48:Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle ara verdiÄŸi seyahatlerini, gelecek haftadan itibaren yeniden yapmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

01.15:Â ABD Ulusal Alerji ve BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar EnstitÃ¼sÃ¼ DirektÃ¶rÃ¼ Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼n tedavisi iÃ§in yapÄ±lan klinik testlerde

alÄ±nan sonuÃ§larÄ±n "oldukÃ§a iyi haberler" taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

00.19:Â Latin Amerika Ã¼lkesi Peru'da, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 89 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

00.11:Â Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 3 milyon 200 bini aÅŸtÄ±.



00.00: KoronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± Irak'ta 92'ye, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 98'e yÃ¼kselirken, Bahreyn'de vaka sayÄ±sÄ± arttÄ±.

23.48:Â Afrika'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte MÄ±sÄ±r'da 21, GÃ¼ney Afrika'da 10, Cezayir'de 7, Tanzanya'da 6, Sudan, Kamerun ve Fas'ta 3'er kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

23.33:Â GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle son 24 saatte 449 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.



22.32:Â Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± Karayip Ã¼lkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 293'e, Orta Amerika Ã¼lkesi Panama'da ise 176'ya yÃ¼kseldi.Â



22.16: Kanada'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vaka sayÄ±sÄ± 50 bin, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± ise 3 bin sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§ti.

21.11:Â Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± Cezayir'de 444'e, MÄ±sÄ±r'da 380'e, Fas'ta 168'e, Suudi Arabistan'da 157'ye yÃ¼kseldi.Â

21.06: Filistinlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'teki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vaka sayÄ±sÄ±nÄ± uzun sÃ¼re gizleyen Ä°srail makamlarÄ±, ilk defa kutsal ÅŸehrin iki yakasÄ±ndaki vaka sayÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

21.05:Â ABD'de, kara, hava, deniz ve demiryolu dahil her tÃ¼rlÃ¼ ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde gÃ¼venlikten sorumlu UlaÅŸtÄ±rma GÃ¼venliÄŸi Ä°daresi (TSA) havaalanlarÄ±nda gÃ¶revli 500 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.Â

20. 47:Â Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4 MayÄ±s'tan itibaren bazÄ± iÅŸ yerlerinin belirli ÅŸartlara gÃ¶re aÃ§Ä±lmasÄ±na kararÄ± verildi.Â



20.10:Â Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 427 artarak 24 bin 87'ye yÃ¼kseldi.

20.05:ÂDÃ¼nya genelinde corona virÃ¼sten Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 220 bini aÅŸtÄ±.



19:24:Â Â Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ziyarete kapatÄ±lan Yasak Saray MÃ¼zesi, sosyal mesafe ÅŸartÄ±yla tekrar aÃ§Ä±lacak.

19.08:Â Ä°ngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin toplam sayÄ±sÄ±nÄ±n 26 bin 97 olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

19.04:Â Ä°talya'da Kovid-19â€™dan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yÃ¼kseldi.









18. 17:Â Â Almanya'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Kovid-19 test sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.Â

18.11:Â ABD Ulusal Alerji ve BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar EnstitÃ¼sÃ¼ DirektÃ¶rÃ¼ Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nda ikinci dalganÄ±n kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu belirterek, virÃ¼s ile mÃ¼cadelenin Ã¼lkenin kaderini belirleyeceÄŸini vurguladÄ±.Â



18.00:Â GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro eyaletindeki kanalizasyon sisteminde, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) genetik materyaline rastlandÄ±.Â



17.00: ABD'de Covid-19 bir gÃ¼nde 3 bin 112 can aldÄ±.



16.40: Ä°ngiltere ve BirleÅŸik KrallÄ±k'taki corona virÃ¼s Ã¶lÃ¼mleri bir gÃ¼nde 601 daha arttÄ±. BÃ¶ylece, hastanelerde gerÃ§ekleÅŸen can kayÄ±plarÄ± 22 bin 279'u buldu. Ancak Ä°ngiliz yetkililer, evlerinde yaÅŸamnÄ± yitirenlerin de ekleneceÄŸi gerÃ§ek rakamlarÄ± aÃ§Ä±klamaya hazÄ±rlanÄ±yor.

16.30: Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ± tamamen bitirdiÄŸini aÃ§Ä±klayan BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Moritanya'da, gÃ¼nler sonra yeni vaka tespit edildi.

GÃ¼ney NovakÅŸot eyaletinde 68 yaÅŸÄ±ndaki MoritanyalÄ± kadÄ±na yapÄ±lan test pozitif Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶ylece 9 Nisan'dan bu yana ilk yeni Covid-19 vakasÄ± rapor edilmiÅŸ oldu.

Moritanya'da daha Ã¶nce yedi vaka tespit edilmiÅŸ, bunlardan biri yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

Moritanya, salgÄ±nÄ±n Avrupa'da yayÄ±lmaya baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlere 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlatan ilk Afrika Ã¼lkelerinden biriydi.