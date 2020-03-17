MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi...Corona virüs Avrupa'nın tamamına yayıldı
ABONE OL
17.03.2020 - 22:44 | | AA

Son dakika haberi...Corona virüs Avrupa'nın tamamına yayıldı

Gelen son dakika haberine göre; Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.

Son dakika haberi...Corona virüs Avrupa'nın tamamına yayıldı

Karadağ hükümetinden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Enstitüsünün bugün ülkedeki ilk yeni tip koronavirüs vakalarını tespit ettiği bildirilerek, virüs bulaşan iki hastanın da kadın olduğu ve daha önce virüsün yoğun görüldüğü ülkelere seyahat ettikleri kaydedildi.

Başbakanı Dusko Markovic de düzenlediği basın toplantısında, virüs bulaşan hastaların sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Paniğe kapılmaya ya da anlamsız ve kontrolsüz bir endişe içine girmeye lüzum yok." dedi.

Karadağ makamlarının virüsün ülkeye girmemesi için geçen dönemde çok sayıda önem aldığını anımsatan Markovic, bugüne kadar son derece başarılı olduklarını da vurguladı.

Kovid-19'un Karadağ'da da tespit edilmesiyle virüs Avrupa kıtasındaki ülkelerin tamamına sıçramış oldu.

 

8 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildiBaşkentte, hazırladıkları sahte el dezenfektanı ve temizlik ürünlerini piyasa sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hekimoğlu 12. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı?

Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hekimoğlu 12. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber