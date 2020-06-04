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04.06.2020 - 19:32 | | AA

Son dakika haberi: Corona virüste iyileşen hasta sayısı 3 milyon 200 bini geçti

Gelen son dakika haberlerine göre; Corona virüs (covid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.

Son dakika haberi: Corona virüste iyileşen hasta sayısı 3 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyon 200 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 201 bin 16 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (690 bin 457), Brezilya (266 bin 132), Rusya (204 bin 623), Almanya (167 bin 800), İtalya (161 bin 895), Türkiye (130 bin 852), İran (127 bin 485), Hindistan (107 bin 776), Şili (90 bin 748) ve Çin (78 bin 319) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 627 bin 331'e ulaşırken, virüs nedeniyle 389 bin 251 kişi hayatını kaybetti.

Alnından öptüğü muavinin test sonucu açıklandıİstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde corona virüs testi pozitif çıkan Süreyya Ç.'nin, kendisine yardımcı olduğu için alnından öpüp 50 TL bahşiş verdiği muavin Zafer Demir ile otobüste bulunan 29 kişinin corona virüs testleri negatif çıktı.
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