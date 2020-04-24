24.04.2020 - 18:55 | | AA
Son dakika haberi... Corona virüsün 'merkez üssü'nde ölü sayısı 50 bini aştı
ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti.
Kovid-19 salgınında hem ölü hem de vaka sayısında birinci sıraya oturan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 31'i buldu.
Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 870 bin 468'i buldu.
ABD'de salgının en sıcak noktası New York
Öte yandan, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının yaşandığı yer olarak New York eyaleti öne çıkıyor. Eyalette bugüne kadar 270 bini aşkın vaka kaydedilirken, yaklaşık 21 bin kişi de hayatını kaybetti.
New York’u yaklaşık 100 bin vakayla New Jersey ve 46 bini aşkın vakayla Massachusetts izliyor.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.