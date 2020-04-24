Son dakika haberi... Corona virüsün 'merkez üssü'nde ölü sayısı 50 bini aştı

Kovid-19 salgınında hem ölü hem de vaka sayısında birinci sıraya oturan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 31'i buldu.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 870 bin 468'i buldu.

ABD'de salgının en sıcak noktası New York

Öte yandan, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının yaşandığı yer olarak New York eyaleti öne çıkıyor. Eyalette bugüne kadar 270 bini aşkın vaka kaydedilirken, yaklaşık 21 bin kişi de hayatını kaybetti.

New York’u yaklaşık 100 bin vakayla New Jersey ve 46 bini aşkın vakayla Massachusetts izliyor.