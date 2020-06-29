29.06.2020 - 19:20 | | AA
Son dakika haberi: DSÖ'den dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması
Gelen son dakika haberlerine göre; DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, '(Covid-19 salgınında) En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." açıklamasında bulundu. Erdoğan aynı zamanda, "Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek." dedi. Öte yandan çoklu baro düzenlemesiyle ilgili teklifin yarın sabah verileceğini açıkladı.