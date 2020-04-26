26.04.2020 - 20:02 | | AA
Son dakika haberi: Dünya genelinde 870 bin kişi corona virüsü yendi
Gelen son dakika haberi göre; dünya genelinde Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 871 bin 265 kişi hastalığı yenmeyi başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (118 bin 633), İspanya (117 bin 727), Almanya (109 bin 800), Çin (77 bin 394), İran (69 bin 657), İtalya (64 bin 928) ve Fransa (44 bin 594) oldu.
Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a ulaştı.
Kosova'dan getirilen üniversiteli genç yaşadıklarını anlattıKosova'dan, corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Uşak'a getirilip, karantiya alınan 103 kişi arasındaki üniversite öğrencisi Mehmet Fahri Lastikçioğlu (25), yaşadıklarını anlatarak, ''Bütün dünya ülkeleri gördü ki, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı" dedi.