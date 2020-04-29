MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi... Dünyada corona virüsten ölenlerin sayısı 220 bini aştı
ABONE OL
29.04.2020 - 20:04 | | AA

Son dakika haberi... Dünyada corona virüsten ölenlerin sayısı 220 bini aştı

Gelen son dakika haberine göre; Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bini geçti.

Son dakika haberi... Dünyada corona virüsten ölenlerin sayısı 220 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 713'e, vaka sayısı 3 milyon 179 bin 532'ye ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 60 bin 111 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 27 bin 682 can kaybıyla İtalya, 24 bin 275 ile İspanya, 23 bin 660 ile Fransa, 21 bin 678 ile İngiltere, 7 bin 501 ile Belçika, 6 bin 374 ile Almanya, 5 bin 957 ile İran, 5 bin 803 ile Brezilya, 4 bin 711 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Türkiye (3 bin 81), Kanada (2 bin 904), İsveç (2 bin 462), İsviçre (1703), Meksika (1569), İrlanda (1519) ve Hindistan (1008)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 986 bin 314 kişi iyileşirken 1 milyon 972 bin 505 kişinin tedavisi sürüyor

 

Türk vatandaşı Seda Yavaş, Türkiye'ye döndüCorona virüs önüne geçebilmek amacıyla uçuşların durdurulması sonrasında Hindistan'da mahsur kalan Türkiye vatandaşı Seda Yavaş, yurda döndü. Yavaş, sevinç gözyaşları içinde Türk yetkililere teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tam 13 ton! Kötü koku sonrası ortaya çıktı

Tam 13 ton! Kötü koku sonrası ortaya çıktı

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Feci kaza! Uçurumdan yuvarlandı... Torunu kurtuldu, dede hayatını kaybetti

Feci kaza! Uçurumdan yuvarlandı... Torunu kurtuldu, dede hayatını kaybetti

Sıradaki Haber