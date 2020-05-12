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12.05.2020 - 00:34 | | AA

Son dakika haberi: Elon Musk meydan okudu: Herkes gibi sahada olacağım!

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle açık kalması gerekmeyen iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen, araba üretimine yeniden başlayacaklarını bildirdi.

Son dakika haberi: Elon Musk meydan okudu: Herkes gibi sahada olacağım!

 

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın, Kovid-19 yasağına rağmen, bugün tekrar elektrikli araba üretimine başlayacağını duyurdu.

Elon Musk, ''Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum.'' dedi.

Daha önce de California eyaleti yetkililerine Tesla'nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada'ya taşımakla tehdit etmişti.

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