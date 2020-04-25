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25.04.2020 - 20:00 | | AA

Son dakika haberi... Fransa'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak 22 bin 614'e yükseldi.

Son dakika haberi... Fransa'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1537 artışla 186 bin 358'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 725'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 222 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1101 artarak 44 bin 594'e çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 369 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 14 bin 50'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 564'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 22 bin 614 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 17 gündür düşmeye devam ediyor.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında son 6 güne göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

 

Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
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