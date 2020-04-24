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24.04.2020 - 20:27 | | AA

Son dakika haberi... Fransa'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi.

Son dakika haberi... Fransa'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 887 artarak 187 bin 708'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 870'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 658 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 16 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, iyileşen kişi sayısının da 1464 artarak 43 bin 493'e çıktığını dile getirdi.

Ölü sayısında son 5 güne göre düşüş yaşandı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve yaşlı bakımevlerinde 389 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Jerome Salomon, ölü sayısının hastanelerde 13 bin 852'e, yaşlı bakımevlerinde 8 bin 393'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 22 bin 245 olduğunu kaydetti.

Salomon, her gün 40 bin test yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında son 5 güne göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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