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13.05.2020 - 20:59 | | AA

Son dakika haberi: Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 27 bin 74'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre; Fransa'da covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 27 bin 74'e yükseldi.

Son dakika haberi: Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 27 bin 74'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 507 artışla 214 bin 169'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 428'i yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 71 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 35 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 888 artarak 58 bin 673'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 83 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 101'e, bakımevlerinde ise 9 bin 973'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 27 bin 74'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla düşüş oldu.

İstanbul'da korkutan çatı yangınıAtaşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda büyük çapta hasar oluştu.
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