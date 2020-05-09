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09.05.2020 - 18:11 | | AA

Son dakika haberi... İngiltere'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 587 oldu

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu.

Son dakika haberi... İngiltere'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 587 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle  hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın günlük basın toplantısında verdiği  bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde  hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587’ye  yükseldi.

Ülkede bir günde yapılan 96 bin 878 testle 3 bin 896 yeni vaka tespit  edilirken, toplam vaka sayısı da 215 bin 260'a çıktı.

"Gevşeme" yol haritası yarın açıklanacak

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün  kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının  yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri  adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan  kısıtlamaların süresi bugün doldu ancak hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği  yol haritası Başbakan Boris Johnson tarafından yarın açıklanacak.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken,  sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet  verebiliyor.

İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den  sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

 

Son dakika haberi... İngilterede corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 587 oldu

 

Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra'da çekilen fotoğraflar ise hayrete düşürdü. Reuters'ın dünyaya servis ettiği fotoğraflarda İngiliz vatandaşların coronaya karşı pek önlem almadığı görüldü.

 

Son dakika haberi... İngilterede corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 587 oldu

 

Otomobili havuza çevirip caddede tur atytılarAntalya'da corona virüse yönelik tedbirler kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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