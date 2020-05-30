MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi... İngiltere'de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 38 bin 376 oldu
ABONE OL
30.05.2020 - 18:12 | | AA

Son dakika haberi... İngiltere'de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 38 bin 376 oldu

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi.

Son dakika haberi... İngiltere'de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 38 bin 376 oldu

Ayrıntılar geliyor...

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi ne zaman? LGS 2020 sınav giriş belgesine yönelik açıklama!

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi ne zaman? LGS 2020 sınav giriş belgesine yönelik açıklama!

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

18 yaş altı ailesiyle seyahat edebilir mi? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, sokağa çıkacakları günler neler ve seyahat izin belgesi nasıl alınır?

18 yaş altı ailesiyle seyahat edebilir mi? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, sokağa çıkacakları günler neler ve seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Sıradaki Haber