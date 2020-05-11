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11.05.2020 - 03:06 | | AA

Son dakika haberi: İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini vurdu! Çok sayıda asker öldü

Gelen son dakika haberlerine göre; İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurması sonucunda yaklaşık 40 askerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Son dakika haberi: İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini vurdu! Çok sayıda asker öldü

 

İran medyasında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait "Cevan" gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İranlı yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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