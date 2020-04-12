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12.04.2020 - 05:32 |

Son dakika haberi... İran'da korkutan deprem! Türkiye'de de hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre; İran'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da ve çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı

Son dakika haberi... İran'da korkutan deprem! Türkiye'de de hissedildi

Kandilli Rasathanesi, saat 05.23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem İran, Hoy'da 4,7 büyüklüğünde kaydedildi. 



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