Son dakika haberi... İran'da korkutan deprem! Türkiye'de de hissedildi

Kandilli Rasathanesi, saat 05.23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak duyurdu.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem İran, Hoy'da 4,7 büyüklüğünde kaydedildi.





