MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi: 'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı
ABONE OL
11.05.2020 - 22:15 | | AA

Son dakika haberi: 'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı

İran'ın, Türkiye'ye 40 bin yeni tip corona virüs (covid-19) test kiti gönderdiği iddiası yalanlandı.

Son dakika haberi: 'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı

 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan 8 Mayıs'ta "Ataları uzun zaman önce Hindistan'a göçmüş olan Hindistan'daki Parsiler-Zerdüştler, her zaman İran'a olan sevgilerine sadık kalmışlardır. İran'a verdiğiniz Kovid-19 paketleriniz için müteşekkiriz. Ayrıca Almanya, Türkiye ve diğer ülkelere 40 bin İran yapımı gelişmiş test kiti gönderdik." paylaşımında bulunmuştu.

Buna karşın, AA'nın konuyla ilgili ulaştığı diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye İran'dan test kiti gelmediğini belirterek, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.

Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı’ndan 'Evde Bayram Konserleri'

Cumhurbaşkanlığı’ndan 'Evde Bayram Konserleri'

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Küçük Kaptan çizgi filminde Tsubasa'nın kaleci rakibi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Küçük Kaptan çizgi filminde Tsubasa'nın kaleci rakibi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber