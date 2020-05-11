11.05.2020 - 22:15 | | AA
Son dakika haberi: 'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı
İran'ın, Türkiye'ye 40 bin yeni tip corona virüs (covid-19) test kiti gönderdiği iddiası yalanlandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan 8 Mayıs'ta "Ataları uzun zaman önce Hindistan'a göçmüş olan Hindistan'daki Parsiler-Zerdüştler, her zaman İran'a olan sevgilerine sadık kalmışlardır. İran'a verdiğiniz Kovid-19 paketleriniz için müteşekkiriz. Ayrıca Almanya, Türkiye ve diğer ülkelere 40 bin İran yapımı gelişmiş test kiti gönderdik." paylaşımında bulunmuştu.
Buna karşın, AA'nın konuyla ilgili ulaştığı diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye İran'dan test kiti gelmediğini belirterek, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.
Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.