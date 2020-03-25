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25.03.2020 - 20:16 | | AA

Son dakika haberi... İtalya kabusu yaşıyor! Ölü sayısı 7 bin 500'ü aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi

Son dakika haberi... İtalya kabusu yaşıyor! Ölü sayısı 7 bin 500'ü aştı

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Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Hastalara Çin'den getirilen ilaç verilmeye başlandıCorona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 26 hastanın iyileştiğini yoğun bakımda olan 136 hastaya da Çin'den gelen ilaçlarla tedaviye başlandığını açıkladı.
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