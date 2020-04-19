19.04.2020 - 19:01 |
Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenleri sayısı 23 bin 660 oldu
Gelen son dakika haberi göre; İtalya'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
'Fakirler coronadan ölsün' deyip denize girmişlerdiBursa Gemlik'te, sokağa çıkma yasağına uymayıp, 'fakirler coronadan ölsün' diye bağırarak denize giren ve o anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişi, polis ekiplerince dün gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer TL ceza kesilen 4 arkadaş, bugün hakim karşısına çıktı. 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.