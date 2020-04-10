Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi

Corona virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan İtalya'da ölü sayısı 18 bin 849'a ulaştı.



107 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ



Öte yandan BBC'de yer alan habere göre; İtalya'da hayatını kaybedenler arasında 107 doktor da yer alıyor.

İtalya Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Birlikleri Ulusal Federasyonu, salgında hayatını kaybeden doktorların kimlik bilgilerini düzenli olarak açıklıyor.

Federasyon'un açıklamasına göre ülkede corona virüs salgınında ilk doktor ölümü 11 Mart'ta yaşandı, o tarihten bu yana hayatını kaybeden doktor sayısı 107'ye ulaştı.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire sayısı da 28'e çıktı.

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede Covid-19'a yakalanan sağlık personeli sayısı 14 bini geçti.