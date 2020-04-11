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11.04.2020 - 19:13 | | AA

Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 19 bin 468'e yükseldi

İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi

Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 19 bin 468'e yükseldi

Ayrıntılar geliyor...

Corona virüsten ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildikİtalya'dan getirildikten sonra yerleştirildikleri yurttan, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenciden Nagihan Şahin (25), "İtalya’da durumlar kötüyü gitmeye başlayınca endişelenmeye başladık. İtalya’da büyük korkular yaşadık. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca da Türkiye’ye getirildik" dedi.
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