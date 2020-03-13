Son dakika haberi | Kenya’da ilk koronavirüs vakası

Kenya medyasında yer alan habere göre, yetkililer, bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişinin ABD'nin Ohio eyaletinden, İngiltere'nin başkenti Londra üzerinden ülkenin başkenti Nairobi'ye geldiği belirtildi. Virüs tespit edilen kişinin hastanede müşahede altında olduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.