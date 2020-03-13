13.03.2020 - 12:16 | | DHA
Son dakika haberi | Kenya’da ilk koronavirüs vakası
Gelen bir son dakika haberine göre; Kenya'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Kenya medyasında yer alan habere göre, yetkililer, bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişinin ABD'nin Ohio eyaletinden, İngiltere'nin başkenti Londra üzerinden ülkenin başkenti Nairobi'ye geldiği belirtildi. Virüs tespit edilen kişinin hastanede müşahede altında olduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.
İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.